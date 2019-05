STOP TEDESCO A HUAWEI

lunedì 20 maggio 2019Il produttore tedesco di microchip Infineon Technologies ha sospeso le forniture di componenti a Huawei Technologies. Lo hanno riferito al quotidiano ''Nikkei'' due fonti anonime a conoscenza delle delibere dell'azienda. La decisione di Infineon e' il primo segnale che le limitazioni agli scambi imposti dal governo Usa a Huawei influenzeranno le capacita' di approvvigionamento dell'azienda anche al di fuori degli Stati Uniti. La decisione di Infineon segue la decisione del dipartimento di Stato Usa di includere Huawei nella sua lista nera, vincolando cosi' ogni fornitura da parte di aziende Usa all'ottenimento di licenze speciali. Tale provvedimento si applica anche ad aziende non statunitensi i cui prodotti includano un certo quantitativo di tecnologia Usa. Il colosso tecnologico statunitense Google ha sospeso a sua volta le relazioni d'affari con Huawei che implicano il trasferimento di prodotti hardware e software all'azienda cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni, fatti salvi i prodotti coperti da licenze open source. Lo hanno riferito ieri fonti vicine all'azienda statunitene, pochi giorni dopo l'imposizione di dure restrizioni commerciali a Huawei da parte del governo Usa. Huawei perdera' immediatamente accesso agli update del sistema operativo per smartphone Android, e i prossimi modelli di smartphone commercializzati dall'azienda cinese fuori dalla Cina non avranno accesso ad applicazioni e servizi come Google Play Store e Gmail. I dettagli dei servizi specifici preclusi a Huawei sarebbero tuttora oggetto di discussione interna presso Google.