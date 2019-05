TRUFFA INPS: 4 ANNI CONDANNA

lunedì 20 maggio 2019BOLOGNA - Aveva aperto sull'Appennino bolognese uno sportello di consulenza sindacale utilizzato per attivare falsi contratti di lavoro, necessari all'ottenimento di permessi di soggiorno e assegni di disoccupazione. L'indagine dei carabinieri si chiamava 'Badante Fantasma' e aveva portato in primo grado a una condanna a quattro anni e due mesi per l'imputato, un geometra campano accusato di intascarsi fino a mille euro a pratica e di aver messo in piedi un meccanismo che ha provocato un danno da 500mila euro all'Inps. La pena e' stata confermata dalla Corte di appello, presieduta dal giudice Alberto Albiani. L'imputato, difeso dall'avvocato Filippo Maltese, aveva detto che lo faceva per un atto di generosita' nei confronti di persone che cercavano un futuro migliore. Il sostituto procuratore generale Valter Giovannini, nel chiedere la conferma della condanna, ha affermato che ''anche ammettendo la gratuita' della condotta, la solidarieta' non puo' mai essere realizzata violando la legge''. Le indagini avevano accertato che attraverso la sua attivita' il geometra e' entrato facilmente in possesso delle credenziali Inps dei suoi clienti, per lo piu' anziani, ai quali avrebbe intestato falsi contratti di lavoro. Gli ignari datori di lavoro assumevano cosi' persone che in virtu' di quel contratto potevano ottenere il permesso di soggiorno o il rinnovo.