SINDONE NON E' MEDIOEVALE

lunedì 20 maggio 2019Non ci sono prove conclusive che la Sacra Sindone sia medievale. Nel 1988 fu effettuata una datazione radiocarbonica, da molti ritenuta il lenzuolo funebre di Gesu'. Il risultato pubblicato sulla rivista Nature fu chiaro: la Sindone e' medievale (1260-1390 d. C.). Fino ad ora, questa conclusione era stata ritenuta dalla maggior parte degli scienziati come una confutazione dell'autenticita' del telo. Dall'incontro multidisciplinare tra sindonologi (Emanuela Marinelli e Tristan Casabianca), statistici (Benedetto Torrisi dell'Universita' di Catania) e data analyst (Giuseppe Pernagallo) nasce una nuova analisi, basata sui dati ufficiali e i dati grezzi (pubblicati per la prima volta in una rivista scientifica), e nuove conclusioni che dimostrano come la tesi pubblicata su Nature non fosse affidabile. Di questo si discutera' il prossimo 23 maggio nell'aula magna del palazzo centrale dell'universita' di Catania. ''La nostra analisi - afferma Benedetto Torrisi - prova che non c'e' evidenza definitiva che la Sindone sia medievale'' e oggi tale assunzione trova spazio e riconoscimento scientifico su Archaeometry, rivista edita per conto dell'Oxford Research Laboratory for Archaeology and the History of Art. Gia' in passato, tra il 1988 e il 2019, altri contributi avevano messo in discussione i risultati pubblicati su Nature. Ma la questione principale ruotava attorno ai dati grezzi, che sino ad ora erano rimasti secretati, oggi in possesso dei ricercatori dell'Universita' di Catania. ''Aver ottenuto i dati grezzi - continua Torrisi - ha permesso di dire: qualcosa e' andato storto durante il processo di datazione, probabilmente poiche' i campioni testati non erano omogenei''.