NODO POLITICO IN LOMBARDIA

martedì 26 febbraio 2019MILANO - Il consigliere regionale della Lega, Riccardo Pase, ha commentato la bocciatura dell'Aula di Palazzo Pirelli alla risoluzione sui cambiamenti climatici e gli impegni programmatici della Lombardia per ridurre l'inquinamento. ''Oggi non si e' guardato nel merito della risoluzione, ma a un campanilismo su Area B, quindi credo ci sia stato uno spaccatura ideologica'', ha spiegato ai cronisti il relatore della risoluzione. ''Sia in commissione che in Aula abbiamo accolto molto delle istanza dell'opposizione e c'era un atteggiamento costruttivo - ha spiegato Pase - non si e' capito perche' sia diventato un no, se non perche' si e' valutato un aspetto di bandiera. I fattori politici esterni hanno inciso e di questo mi dispiaccio''. Pase ha ricordato poi come sia gia' successo in altre occasioni che con il voto segreto la maggioranza sia andata sotto. ''Credo non sia un fattore legato a questa risoluzione - ha precisato - credo che vada fatto un approfondimento politico senza dubbio, faremo un confronto con i gruppi per capire se ci siano delle criticita' e cercare di risolverle. Se ci fosse stato un voto segreto su qualsiasi altra cosa il risultato sarebbe stato lo stesso. Immagino sia su un nodo politico''. A chi gli chiede se possa essere un problema di maggioranza a livello nazionale, Pase risponde: ''Puo' essere tutto, credo che sia un'analisi politica che non ha nulla a che vedere con la risoluzione''.