PUZZA DI COMMISSIONE UE

martedì 26 febbraio 2019A Bruxelles gli oligarchi della Ue credono di poter ancora comandare. La Commissione europea domani dovrebbe, così, mettere l'Italia sotto monitoraggio per i suoi squilibri macroeconomici eccessivi, adottando un ''rapporto paese'' particolarmente critico delle misure contenute nella manovra del governo. Lo si apprende alla vigilia della discussione nel collegio dei commissari. Secondo la Commissione, non solo c'e' stato uno ''stallo'' sulle riforme, ma anche una retromarcia rispetto a quanto approvato in passato. ''Quota 100'' avrebbe un impatto negativo sulla sostenibilita' dei conti pubblici. L'efficacia del reddito di cittadinanza sarebbe messa in dubbio dall'impreparazione dei centri per l'impiego. Secondo il Country Report (Rapporto paese) sull'Italia, gli squilibri macro-economici potrebbero ''peggiorare'', in particolare con il rischio di un aumento del debito pubblico che si somma alle debolezze strutturali dell'economia. Per il momento il contagio dell'aumento degli spread e' stato limitato, ma la Commissione teme che un deterioramento dei fondamentali macro-finanziari dell'Italia possa creare rischi di conseguenze negative per altri Stati membri. Tuttavia l'esecutivo comunitario dovrebbe limitarsi a mettere sotto monitoraggio l'Italia senza aprire una procedura per correggere gli squilibri macro-economici eccessivi. Sarebbe da ringraziare, questa Commissione. E' l'esempio limpido di cosa va radicalmente cambiato, nella Ue. Ma fortunatamente, a maggio c'è il voto delle europee.