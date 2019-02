SANTORO TORNA? QUANTO COSTA?

martedì 26 febbraio 2019La Lega vuole sapere se davvero Michele Santoro tornerà in Rai e a quali condizioni economiche. Lo chiede il deputato Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai che, insieme agli altri componenti della Commissione vigilanza (Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Igor Giancarlo Iezzi e Simona Pergreffi), ha presentato un quesito alla società concessionaria. Dice Tiramani: ''Se per sopperire all'ennesimo flop in termini d'ascolto, il direttore di Rai2 Carlo Freccero intende affidare al giornalista Michele Santoro la conduzione e/o la consulenza, se non addirittura la produzione del programma di approfondimento politico 'Popolo sovrano' o di un nuovo format affine, chiediamo alla docietà concessionaria non solo se queste notizie sono semplici indiscrezioni ma anche a quanto ammonterebbe l'eventuale compenso riconosciuto al giornalista per la nuova versione di 'Popolo sovrano' che, a detta di Freccero potrebbe superare le disastrose cifre Auditel, o per la conduzione di un nuovo programma sostitutivo''.