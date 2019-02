MILANO: POLIZIOTTO ARRESTATO

martedì 26 febbraio 2019MILANO - Un poliziotto della Questura di Milano è stato arrestato dai suoi colleghi, accusato di corruzione e falso per aver commercializzato permessi di soggiorno taroccati. L'uomo, poliziotto assistente capo in servizio all'ufficio immigrazione, è finito in manette a seguito di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano. Sua moglie, una cittadina cinese, e un terzo uomo, cinese, sono attualmente ricercati. Per altre 18 persone, tutte cinesi, è scattato invece l'obbligo di firma. L'indagine ruota attorno a un giro di permessi di soggiorno falsi, venduti dall'agente e dai suoi complici per cifre tra i 5mila e gli 8mila euro ciascuno. La segnalazione è arrivata alla Questura di Milano da una donna cinese che, grazie al passaparola in comunità, era venuta a conoscenza di questa scorciatoia per avere l'agognato permesso di soggiorno. Al momento sono sotto osservazione una decina di pratiche ritenute fasulle, anche se non è detto che il numero dei permessi ceduti illegalmente sia superiore. Nell'ambito delle indagini, la polizia ha sequestrato due appartamenti a Milano.