DEMOCRATICI USA IMPAZZITI

martedì 26 febbraio 2019Il ''Green New Deal'' promosso dalla deputata democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, e ''sposato'' da larga parte del suo partito, se concretamente attuato costerebbe l'incredibile cifra di 93 mila miliardi di dollari, superiore al prodotto interno lordo dell'intero pianeta. E' quanto afferma uno studio condotto da uno studio del think tank American Action Forum, che stima i costi del piano tra i 51 mila e i 93 mila miliardi di dollari in 10 anni. L'utopistico ''Green New Deal'' dalla deputata 29enne punta, tra le altre cose, ad annullare le emissioni di gas serra, azzerare i consumi di combustibili fossili ed effettuare la riconversione energetica della totalita' delle infrastrutture statunitensi in appena una dozzina di anni, creando ''milioni di buoni posti di lavoro e salari alti''; il piano prevede anche una espansione senza precedenti dello stato sociale, ad esempio attraverso l'introduzione dell'assistenza sanitaria pubblica universale. Secondo le stime del think tank, l'eliminazione delle emissioni di carbonio dai settori dell'energia e dei trasporti costerebbe tra gli 8.300 e i 12.300 miliardi di dollari, mentre le garanzie di lavoro dai 6.800 ai 44.600 miliardi. Infine la promessa di assistenza sanitaria universale potrebbe costare 36 trilioni di dollari nel periodo di 10 anni. ''Il Green New Deal e' chiaramente costosissimo'', commentano i ricercatori del rapporto. ''Sarebbe un'ulteriore espansione del ruolo del governo federale in alcune delle decisioni piu' basilari della vita quotidiana, e tuttavia, avrebbe probabilmente un impatto ancor piu' duraturo e dannoso rispetto al suo enorme prezzo iniziale''.