GERMANIA: ODORE DI ELEZIONI

martedì 26 febbraio 2019BERLINO - In Germania, nonostante la disattenzione dei media europei al riguardo, si fa sempre più serrato il confronto politico in vista di quelle che ormai da più parti vengono dette le ''inevitabili'' elezioni anticipate dopo le europee. In questa chiave, una possibile coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Verdi trova scettico Markus Soeder, il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), che con la Cdu e il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) compone la Grande coalizione al governo in Germania da marzo 2018. Per Soeder, scrive il quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', una coalizione tra Cdu e Verdi sarebbe ''ragionevole'' soltanto se, in primo luogo, gli ecologisti concordassero con il partito del cancelliere Angela Merkel in materia di rimpatrio dei migranti. Cdu e Verdi sono, infatti, divisi sui ''paesi di provenienza sicuri'', ossia quegli Stati in cui e' possibile rimpatriare i migranti che non hanno diritto a stabilirsi in Germania. Il governo tedesco intende, infatti, dichiarare ''paesi di provenienza sicuri'' Tunisia, Algeria, Marocco e Georgia poiche' ''non sospettati di praticare persecuzioni politiche, trattamenti inumani o degradanti''. I Verdi sono invece contrari a tale posizione.