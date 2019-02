PRESI 13 FRANCESI DELL'ISIS

martedì 26 febbraio 2019PARIGI - La Francia non ha fretta nel far rimpatriare i tredici jihadisti di sua nazionalita' catturati in Siria. E' quanto afferma ''Libèration'', spiegando che lo scorso 21 febbraio le Forze democratiche siriane hanno consegnato alle autorita' irachene una ventina di terroristi stranieri, di cui 13 francesi. Per il momento le loro identita' non sono state rese note. La Francia preferisce farli giudicare a Bagdad. Il presidente francese, Emmanuel Macron, non ha voluto fare commenti a riguardo, limitandosi a ricordare che la consegna dei prigionieri si inserisce nelle ''strette relazioni bilaterali tra le Forze democratiche siriane e l'Iraq''. Secondo una fonte citata anonimamente dall'articolo, queste tredici persone sono sospettate di aver preso parte agli scontri sul territorio iracheno, soprattutto a Mosul. Da alcuni mesi Parigi sembra aver assunto una posizione ben precisa sulla questione, sostenendo che i terroristi devono essere giudicati negli Stati dove vengono catturati. La Forze democratiche siriane hanno, invece, lanciato diversi appelli affinche' i paesi occidentali rimpatrino i miliziani di loro nazionali presi prigionieri in Siria.