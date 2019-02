SPAGNA: CINESI, SPIE & 5G

martedì 26 febbraio 2019MADRID - Di fronte all'imminente debutto sul mercato della quinta generazione di reti mobili, conosciuta come 5G, che permettera' di navigare ad una velocita' di oltre 10 giga al secondo, la Spagna si trova in una posizione a dir poco controversa. Lo scrive oggi, 26 febbraio, il quotidiano ''El Mundo'', spiegando che i due principali partner del Paese in questo settore, Huawei e Zte, sono sospettati dagli Stati Uniti e da diversi leader di alto livello dell'Unione europea di fungere da cavallo di Troia per il governo della Cina. ''Non possiamo dimenticare che questi sistemi sono progettati espressamente e insieme all'Esercito cinese'', ha avvertito tempo fa il segretario Usa alla Sicurezza nazionale, Mike Pompeo, annunciando che il suo governo smettera' di condividere le informazioni di intelligence con gli alleati che hanno infrastrutture di queste aziende. Grazie soprattutto al pressing di Washington, la paura dello spionaggio cinese ha portato i principali Paesi del mondo a boicottare i due colossi asiatici ma non e' stato cosi' per la Spagna, dove, come e' noto, sia Huawei che Zte sono partner dei piu' importanti operatori di telecomunicazioni con oltre 30 antenne 5G installate. Nel caso di Huawei, inoltre, sono in corso anche accordi con l'Istituto nazionale per la cybersicurezza (Incibe). Da qui il timore che l'attuale posizione della Spagna possa avere gravi conseguenze in materia di sicurezza nazionale .