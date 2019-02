SARDEGNA: FINISCE 47 A 33

martedì 26 febbraio 2019CAGLIARI - Le Regionali in Sardegna vanno al centrodestra con il candidato Christian Solinas che sarà, dunque governatore. Malgrado non siano ancora arrivati i dati definitivi dello spoglio, Solinas ha raccolto il 47,3 per cento dei consensi (e oltre 50 mila voti di scarto) contro il 33,3 per cento raccolto dal candidato di centrosinistra Massimo Zedda. Staccato il candidato del M5s Francesco Desogus che incassa il 11,2 per cento dei consensi con 52mila voti di preferenza. Il dato parziale delle singole liste danno il Pd come primo partito, seguito da Lega e Partito Sardo d'Azione. A seguire il M5s e Forza Italia. ''Oggi ha vinto la Sardegna. E' una bella responsabilità. Ne sento l'onore e l'onere. Ringrazio i sardi per la fiducia alla coalizione di centrodestra ed al progetto di governo che abbiamo presentato loro il mio primo pensiero va alla gente comune''. Così il nuovo presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, in conferenza stampa. ''I quattordici punti di vantaggio sono un dato incontrovertibile'', ha precisato. Ad ammettere la sconfitta è invece il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda, che sottolinea, comunque, il buon risultato del Pd, primo partito e sopra il Movimento cinque stelle nelle preferenze: ''Il risultato – ha detto durante la conferenza stampa - dà la vittoria al centrodestra. Ho provato a chiamare Christian Solinas e gli ho già mandato un messaggio per augurargli buon lavoro''