SALVINI: VECCHIO CDX? MAI!

martedì 26 febbraio 2019Io col vecchio centrodestra non tornero' mai, questo deve essere chiaro. Governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce li'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a ''la Repubblica''. Certo, la Sardegna e' conquistata, ma non con il bagno di consensi leghisti sognato. E poi il tracollo M5s e la tempesta che il Movimento torna a scatenare sul ministro Tria. La poltrona del Tesoro che sembra nuovamente vacillare. Io mi fido sempre di Tria, taglia corto il ministro dell'Interno accendendosi una sigaretta. Questo 11 per cento e' lontano dal 27 che la Lega ha raggiunto in Abruzzo e forse dalle sue aspettative. ''Ce ne fossero di flop come questi. Ben vengano, ne vorrei tanti''. Siamo entrati - aggiunge - per la prima volta in Consiglio regionale e governiamo la Sardegna. Il resto sono chiacchiere. La Lega e' perfino dietro l'odiato Pd. Andavate - replica - tutti dietro agli exit poll con la storia del testa a testa. Si e' visto, un testa a testa con 15 punti di distacco. Noi tanto, loro poco. Ma poi il Pd e' stato sempre sconfitto, sei volte a zero nelle varie tornate amministrative dopo le Politiche, dal Friuli Venezia Giulia a Trento e Bolzano fino all'Abruzzo e ora la Sardegna. E' l'unica cosa che mi interessi. Forse pero' si e' spinto anche troppo avanti con la promessa ai pastori dell'euro al litro per il loro latte. Confesso - dice - di aver peccato di ottimismo. Riconvochero' i pastori in settimana per chiudere questa vertenza nel migliore dei modi. Io gli impegni li mantengo. Non mi fermo con le elezioni.