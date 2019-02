ALLARME INDUSTRALI TEDESCHI

venerdì 22 febbraio 2019Le preoccupazioni nel mondo degli affari e dell'industria tedesco continuano a crescere. L'indice Ifo del clima di fiducia delle imprese è sceso da 99,3 punti di gennaio a 98,5 punti di febbraio. Si tratta del livello più basso da dicembre 2014. Le aziende hanno nuovamente valutato la loro attuale situazione di business in modo un molto meno favorevole. Anche il pessimismo sulle prospettive semestrali è aumentato. Secondo gli indicatori si stima una crescita economica dello 0,2% nel primo trimestre. La situazione economica in Germania rimane debole, mentre nell'industria manifatturiera l'indice è sceso per la sesta volta di seguito. Le aziende hanno rivisto al ribasso la loro valutazione della situazione attuale. Tuttavia, una netta maggioranza continua a registrare una situazione economica positiva. Tuttavia, per quanto riguarda le prospettive economiche, il pessimismo è in crescita. Nel settore dei servizi, il clima imprenditoriale si è notevolmente deteriorato. I fornitori di servizi hanno valutato la loro situazione commerciale in modo un po' meno favorevole. Per quanto riguarda i prossimi mesi, solo poche aziende si aspettano ancora un miglioramento. L'indice del clima economico si è deteriorato nel settore delle costruzioni. Ciò è dovuto a valutazioni meno favorevoli della situazione aziendale.