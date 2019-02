CATALOGNA: GRAVI SCONTRI

giovedì 21 febbraio 2019BARCELLONA - Almeno 28 persone sono rimaste ferite negli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine dei Mossos d'Esquadra in Catalogna secondo quanto riferito dal governo. Ci sono 12 agenti di polizia e almeno un giornalista tra i feriti. Mossos d'Esquadra ha detto a Sputnik che tre persone sono state arrestate per aver resistito alla polizia. Proteste di massa sono attualmente in corso in tutta la regione, anche a Barcellona, contro i processi in corso dei politici catalani. La settimana scorsa, la Corte Suprema di Spagna ha iniziato ad esaminare i casi riguardanti il referendum catalano e la dichiarazione di indipendenza nell'ottobre 2017. Un totale di 12 politici catalani sono sotto processo, nove dei quali sono stati accusati di aver organizzato un colpo di stato. Un uomo e' stato arrestato questa mattina per aver preso a pugni un agente antisommossa dei Mossod d'Esquadra, durante una manifestazione a sostegno della secessione catalana sulla Gran Via, nel quartiere centrale Eixample di Barcellona. Lo riferisce il quotidiano spagnolo ''La Vanguardia'', citando un comunicato del ministero dell'Interno. I Mossos hanno inoltre identificato e disperso un gruppo di persone che aveva bloccato la circolazione, sedendosi a terra. ''L'autodeterminazione non e' un crimine'', ''Se toccano uno, toccano tutti'': questi gli slogan urlati dai manifestanti.