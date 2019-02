LATTE: SVILUPPI IMPORTANTI

giovedì 21 febbraio 2019''Esco molto soddisfatto da questa riunione dove abbiamo parlato di tavolo di filiera e concretizzato alcuni dei 10 punti concordati nell'incontro in prefettura a Cagliari. Ci sono stati dei passi avanti importanti''. A dirlo al termine del tavolo sul latte ovino è il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio spiegando però che ''oggi non si è parlato di prezzo, ne dei 72 centesimi ne' degli 80 centesimi ma verrà aperto un Tavolo tecnico in Sardegna nei prossimi giorni che sarà convocato dal prefetto di Sassari''. Il ministro ha quindi sintetizzato i passi avanti fatti. ''Penso al ministero dell'Interno che ha appena nominato il prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, come commissario della filiera del latte ovino. Nelle prossime ore contatterò il prefetto e vedremo su che partite inizierà a lavorare. Voglio ringraziare il ministro dell'Interno che è stato efficientissimo''. ''Con un decreto legge stiamo lavorando con i fondi a disposizione e per l'istituzione del registro telematico che determinerà maggiore trasparenza nel settore'' e a questo proposito ha detto ''Ringrazio il presidente Conte e il sottosegretario Pesce che stanno lavorando al decreto''. ''Oggi abbiamo parlato di futuro per il settore e di una disponibilità del settore dopo il muro contro muro'' ha concluso Centinaio.