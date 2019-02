UNGHERIA ACCOGLIE RIFUGIATI

giovedì 21 febbraio 2019BUDAPEST - L'Ungheria ha segretamente accolto centinaia di rifugiati di origine magiara provenienti dal Venezuela. Cio' rientra in un piano avviato un anno fa dal governo di Budapest in cooperazione con l'Ordine di Malta. Lo riferisce il sito di informazione ''Index.hu'', aggiungendo che il governo ungherese non vede alcuna contraddizione tra l'aiuto offerto ai venezuelani e la campagna fortemente antimigratoria - ma nei confronti degli iislamici - del premier di Budapest Viktor Orban. Il ministro per la Gestione del governo di Budapest Gergely Gulyas ha infatti detto che ''qui si sta parlando di ungheresi e noi non consideriamo gli ungheresi come migranti''. Secondo quanto riportato da ''Index.hu'', nel complesso, l'Ungheria ha accolto, negli ultimi mesi, circa 300 persone dal Venezuela. I rifugiati sono stati inizialmente ospitati in alberghi, ma alcuni sono gia' riusciti a trovare lavoro in Ungheria. ''Index.hu'' riporta che circa 5 mila ungheresi sono emigrati in Venezuela, la maggior parte dei quali dopo la seconda guerra mondiale.