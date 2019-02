FEDRIGA: NUOVI STABILIMENTI

giovedì 21 febbraio 2019TRIESTE - ''E' bello vedere imprese che credono e investono nel nostro territorio: una scelta lungimirante soprattutto in un contesto macroeconomico complesso, che premiera' chi sapra' dimostrarsi maggiormente competitivo sul mercato. Una capacita', quella di vedere lontano, propria di Danieli e della divisione delle Acciaierie Bertoli Safau, che hanno fatto scuola mettendo in campo misure anticicliche per contrastare la stagnazione e puntare sullo sviluppo''. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della posa della prima pietra del nuovo stabilimento produttivo che sorgera' di fronte alla sede principale di Abs - divisione steelmaking del Gruppo Danieli a Cargnacco, su un'area di complessivi 150.000 metri quadrati con uno spazio coperto dedicato agli impianti produttivi di circa 50.000 metri quadrati. Un'operazione dal valore di 200 milioni circa, che dara' lavoro a quasi 200 persone. Nel suo intervento, Fedriga ha sottolineato la necessita' di creare alleanze fra istituzioni e mondo imprenditoriale: ''il nostro impegno su questo fronte - ha indicato - si legge con chiarezza nelle misure, penso in primo luogo al taglio dell'Irap e all'introduzione del credito di imposta che abbiamo inserito in legge di stabilita'''.