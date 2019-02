LAVORO: DIREZIONE GIUSTA

giovedì 21 febbraio 2019Un gruppo di senatori dell'M5S scrivono: ''I rilievi numerici diffusi oggi dall'Istat chiudono ogni discorso relativamente al decreto Dignità e alla direzione intrapresa da questo governo sulle politiche del lavoro. Nel nostro paese aumentano gli occupati e diminuiscono i contratti a termine, con buona pace di chi getta fango da mesi in modo sistematico sull'operato del governo e del vicepremier Di Maio. Il trend dell'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato dice +5,1%, ma il dato che più ci soddisfa è quello che racconta di una flessione del 20% dei contratti a termine negli ultimi mesi del 2018 - vale a dire con l'avvento del ''Dignità'' - che rappresenta la vera svolta positiva. Questo è solo l'inizio: grazie a reddito di cittadinanza e quota cento e con lo sblocco dei 118 miliardi stanziati in passato per investimenti pubblici ma impigliati nelle pastoie burocratiche che la vecchia politica ha creato negli ultimi tre decenni, siamo certi che l'economia italiana può davvero inaugurare una fase nuova. Una stagione dove stabilità economica e sociale camminano all'unisono e non fuori tempo come in passato. La direzione intrapresa, oggi l'Istat ce lo ribadisce, è quella giusta''.