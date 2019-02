LEGA VOLA AL 33,5% NAZIONALE

giovedì 21 febbraio 2019La Lega sempre piu' lanciata continua l'escalation nei consensi elettorali e raggiunge questa settimana il 33,5% con un balzo in avanti dell'1,4%. Soffre invece l'alleato di governo M5s, che retrocede dell'1,6% e si attesta al 23,6%. L'irrobustimento della Lega mantiene alto il gradimento per la maggioranza complessivamente considerata, che dispone di un considerevole 57,1% pur se accusa una flessione dello 0,2% dovuta al fatto che calo dei 5 stelle, e' maggiore appunto di 2 decimali, rispetto alla crescita del partito di Salvini. Sul fronte delle opposizioni si segna nella supermedia della settimana una piccola rimonta. Forza Italia sembra beneficiare dell'attivismo mediatico di Berlusconi e raggiunge il 10% con crescita di mezzo punto. Indietreggia invece il Pd, che si posizione al 17,6% cedendo lo 0,3%. Fratelli d'Italia in crescita frazionale si collocale al 4,5% (+0,3%). Guadagna lo 0,3% anche +Europa che raggiunge il 3,3%, mentre Leu (-0,1%) scivola al 2,6% e Potere al popolo scende dell'1,8% (-0,2%). Complessivamente l'opposizione di centrosinistra vale il 24,7% (+0,5), quella di centrodestra il 15% (+0,6). Tra le coalizioni, il centrodestra allunga ancora il suo vantaggio e conquista il 48,6% (+2,1%), ma e' in risalita anche il centrosinistra al 22,1% (+0,6%). Tolto M5s che aveva corso da solo il 4 marzo e il cui dato e' quindi il al 23,6% gia' visto sopra, gli altri partiti complessivamente totalizzano il 3,1% (-1,0%).