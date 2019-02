STOP ARMI ALL'ARABIA SAUDITA

giovedì 21 febbraio 2019BERLINO - Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha ribadito l'intenzione del Bundestag di confermare il blocco delle esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita ''fino a quando non vi saranno sviluppi nel processo di pace con lo Yemen''. Lo riporta il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine'', scrivendo dell'incontro di ieri a Berlino tra Maas e il suo omologo britannico Jeremy Hunt. Durante il colloquio, Hunt ha chiesto di esentare dall'embargo progetti comuni europei come l'''Eurofighter'' o il ''Tornado'', come scrive il settimanale tedesco ''Der Spiegel''. Tale blocco ricade infatti anche sulle forniture che il Regno Unito riceve dalla Germania. Mantenere una voce europea coesa sarebbe invece quanto Hunt ha auspicato, ponendola come presupposto per presentarsi piu' forti a un tavolo di trattative con il governo Yemenita. L'embargo avra' inizio dal 9 marzo; tuttavia la posizione della Germania resta isolata, mentre Gran Bretagna e Francia continuano a rifornire l'Arabia Saudita con i loro armamenti. In effetti, il ministro della Difesa Ursula von der Leyen aveva mostrato segni di flessibilita'. ''Noi tedeschi non dovremmo fingere di essere piu' morali della Francia o piu' lungimiranti della Gran Bretagna nella politica dei diritti umani'', aveva dichiarato in occasione della conferenza di Monaco sulla sicurezza. La posizione del governo tedesco era stata presa congiuntamente nel marzo 2018 da Cdu/Csu e Spd. Nonostante il giro di affari valesse circa 1,5 miliardi di euro, dopo l'uccisione, a novembre, del giornalista Jamal Khashogg, erano state bloccate anche le partite previste prima dell'embargo.