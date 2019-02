FINITA' INCHIESTA RUSSIAGATE

giovedì 21 febbraio 2019WASHINGTON - Il procuratore generale degli Stati Uniti, Bill Barr, potrebbe annunciare la prossima settimana la conclusione dell'indagine sul ''Russiagate'' del procuratore speciale Robert Mueller, durata oltre due anni. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva ''Cnn'', Barr dovrebbe presentare al Congresso, in tempi rapidi, una sintesi del rapporto di Mueller sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016, e sulla ipotetica collusione dello staff elettorale di Trump con Mosca. Non e' pero' chiaro quante e quali informazioni diverranno di dominio pubblico. Secondo i regolamenti del dipartimento di Giustizia il procuratore generale ''potrebbe decidere che la pubblicazione di questi rapporti sia nell'interesse pubblico, nella misura in cui la pubblicazione rispetti le restrizioni legali applicabili''. ''Questo sara' a totale discrezione del nuovo procuratore generale'', ha detto il presidente Donald Trump durante un incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. ''E' un uomo straordinario, una persona straordinaria che rispetta davvero questo paese e rispetta il dipartimento di Giustizia'', ha continuato Trump parlando di Barr.