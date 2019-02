SPAGNA: DESTRA VINCERA'

giovedì 21 febbraio 2019MADRID - L'irruzione nel quadro politico spagnolo di Ciudadanos e soprattutto di Vox - partito della nuova destra spagnola - ha di fatto spaccato l'elettorato di centrodestra che, fino a non molto tempo fa, si affidava quasi esclusivamente al Partito popolare. La diversificazione del voto, come dimostrato da tutti i sondaggi e dai risultati delle regionali andaluse, certamente porterà a privare i popolari di un numero importante di seggi in Parlamento, che si traduce nella concreta possibilita' di perdere la maggioranza in Senato e quindi il controllo dell'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, promesso in campagna elettorale per frenare il secessionismo catalano. Lo scrive il quotidiano ''El Pais'', in riferimento alla misura, gia' utilizzata nel 2017 dal governo di Mariano Rajoy contro la Generalitat, che prevede il commissariamento delle Comunita' autonome e il trasferimento temporaneo di tutte le competenze allo Stato centrale. Secondo il giornale, dunque, il sistema maggioritario alla Camera alta che nelle scorse elezioni aveva avvantaggiato il Pp quasi certamente creerà un effetto boomerang, dal momento che ne' la formazione arancione, Ciudadanos, ne' la nuova destra di Vox si sono mostrate favorevoli alla presentazione di liste congiunte col partito popolare. Tutti i sondaggi in Spagna sono concordi nel mostrare che la nuova destra di Vox farà un grande risultato alle politiche del 28 aprile, non solo ridimensionando notevolmente il Pp, ma ipotecando anche una clamorosa vittoria alle europee.