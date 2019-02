ROTTA STATUA PRETE PEDOFILO

giovedì 21 febbraio 2019VARSAVIA - In segno di protesta contro la pedofilia nella Chiesa cattolica, tre uomini, nella notte a Danzica, hanno rovesciato la statua di Henryk Jankowski, un tempo cappellano di Solidarnosc, accusato da qualche settimana di aver commesso abusi sessuali da una vittima. Del gesto, commesso intorno alle 3 di notte, riferiscono i media polacchi. I tre, arrivati da Varsavia, hanno anche filmato la loro azione, pubblicando il video in rete. Il portale oko.press, che lo divulga, fa anche presente che si tratta di un gesto di ''protesta contro la pedofilia nella Chiesa cattolica''. I tre uomini si sono fatti fermare dalla polizia e ora aspettano di essere interrogati. Don Henryk Jankowski (1936 - 2010) era il noto parroco della chiesa di Santa Brigida a Danzica. Jankowski era molto noto anche perche' nell'agosto del 1980, nonostante le minacce, aveva celebrato la messa per gli operai dei cantieri navali di Lenin in sciopero, nella mobilitazione guidata da Lech Walesa, e finita con la nascita di Solidarnosc, il primo sindacato autonomo nel regime comunista polacco di allora. Il monumento di Jankowski era sorto vicino alla sua ex chiesa, poco dopo la sua morte, per volonta' dei suoi seguaci, ex chirichetti. Nel dicembre 2018 l'inserto di Gazeta Wyborcza ha pubblicato la testimonianza di una donna che raccontava di essere stata molestata da Jankowski all'eta' di 12 anni. Dopo questa testimonianza sono arrivate anche altre prove sul caso. La chiesa ha chiesto ai testimoni di farsi avanti con la curia arcivescovile locale.