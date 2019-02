SALVINI: GOVERNO VA BENE

mercoledì 20 febbraio 2019Ma secondo voi - confida Matteo Salvini - dovrei bere spumante ogni volta che votano su di me? Una bottiglia l'altra sera perche' su Rousseau hanno detto no all'autorizzazione a procedere e un'altra bottiglia oggi perche' la Giunta del Senato ha riconosciuto che sulla Diciotti mi sono comportato in maniera corretta e patriottica? Evidentemente, mi volete ubriaco. Scherza il leader leghista in una intervista a ''Il Messaggero'', perche' e' soddisfatto. La notizia dell'esito del voto parlamentare gli arriva mentre e' a Bari, dove e' giunto quasi direttamente dalla Sardegna sua base fissa in questi giorni per il voto regionale di domenica. E gia' in aereo, prima di fare scalo a Roma, Salvini ostenta tranquillita'. La stessa che poco dopo esplicita cosi'. Per me - dice - prima viene la difesa dei confini e la sicurezza della mia gente. E quindi non avevo, non ho e non avro' nulla per cui preoccuparmi. I senatori hanno fatto le loro scelte e le rifaranno nel voto in aula. I 5Stelle, gli attivisti come i parlamentari, hanno capito che tutti insieme governiamo bene. E vogliamo continuare a farlo. Un'intenzione su cui il Cavaliere ironizza, sconsolato, dicendo che 'ormai Salvini e Di Maio sono una coppia di fatto e vanno a braccetto'. Ah, dice cosi' Berlusconi? Magari - osserva il capo leghista prima di schiacciare una breve pennichella nel volo low cost da Alghero a Roma - ha ragione. Tra me e Luigi c'e' una storia destinata a non finire mai. Segue sorriso auto-ironico, ma al netto della battuta il dato di fatto e' che la Lega e i 5Stelle si trovano benissimo insieme. E i successi dell'azione di governo invogliano a continuare cosi'.