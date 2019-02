BLITZ ALL'HOTEL HOUSE: DROGA

mercoledì 20 febbraio 2019PORTO RECANATI (MACERATA) - Il sequestro di 104 grammi di eroina, scoperti dai cani antidroga al settimo piano nell'area della scala antincendio, 4 denunce non legate pero' a questo ritrovamento, 25 appartamenti controllati, sei dei quali completamente perquisiti, 95 persone identificate, due stranieri irregolari scoperti, che pero' avevano fatto richiesta di asilo politico, due auto sequestrate perche' non coperte da assicurazione. E' il bilancio dei controlli straordinari compiuti ieri da 46 carabinieri all'Hotel House di Porto Recanati, annunciati dal ministro Salvini. I quattro denunciati sono un tunisino trovato in possesso di due dosi di hascisc, il titolare del parcheggio antistante il grattacielo, trasformato in discarica, il gestore di un supermercato per omesso controllo sanitario dei dipendenti e utilizzo di un impianto di videosorveglianza non autorizzato, il titolare di un bar (multato per 6.200 euro) per mancata valutazione dei rischi e carenze igieniche dei locali con segnalazione all'Asur. Multato anche il gestore del negozio di alimentari per mancata rintracciabilita' della provenienza di 10 chili di carne ovina che e' stata sequestrata. All'operazione hanno preso parte i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, gli uomini del Comando provinciale di Macerata, il gruppo cinofili di Pesaro, i carabinieri forestali di Macerata, il nucleo dell'Ispettorato del lavoro di Macerata e un elicottero di Pescara.