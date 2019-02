UNGHERIA ACCUSA UE & SOROS

martedì 19 febbraio 2019BUDAPEST - L'Ungheria ha lanciato una nuova campagna media anti-immigrati prendendo di mira George Soros e il capo della Commissione Jean-Claude Juncker, accusati di favorire l'immigrazione illegale, accuse che Bruxelles ha subito bollato come ''fake news'', ma nel merito tace. La pagina Facebook del governo di Budapest spiega che la campagna, finanziata con il denaro dei contribuenti, comprende manifesti con le immagini del miliardario liberal Usa Soros e di uno Juncker sorridente sopra le parole ''Anche voi avete il diritto di sapere cosa sta preparando Bruxelles''. ''Vogliono introdurre le quote obbligatorie dui accoglienza, indebolire il diritto degli stati membri alla difesa dei confini, facilitare l'immigrazione con visti da migranti'' si legge. Il governo di destra di Viktor Orban, che si è spesso scontrato con la Ue sulle migrazioni, ha già intrapreso campagne simili in passato, tra cui ''Fermiamo Bruxelles'' e ''Non lasciate che Soros rida ultimo''. Negli ultimi anni Orban ha definito l'88enne speculatore internazionale Soros ''nemico pubblico'' perchè sostiene anche finanziariamente un'immigrazione incontrollata di massa. ''Bruxelles continua a sostenere l'immigrazione illegale'' ha detto Zoltan Kovacs, portavoce del governo, ai giornalisti a Budapest. ''Gli ungheresi devono saperlo ed è per questo che è stata lanciata l'ultima campagna d'informazione'' ha aggiunto, negando che faccia parte della campagna per le prossime elezioni dell'europarlamento. Secondo Kovacs nei ''cassetti di Bruxelles'' ci sono piani per aumentare i finanziamenti alle ong e per creare un fondo speciale per i migranti.