ATTACCHI CYBER DA CINA-IRAN

martedì 19 febbraio 2019Imprese statunitensi e agenzie governative sono state prese di mira recentemente da nuovi e aggressivi cyber attacchi ad opera di hacker iraniani e cinesi incalzati, secondo gli esperti di sicurezza, dal ritiro del presidente Trump dall'accordo nucleare iraniano e dai conflitti commerciali con la Cina. Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense ''New York Times'', i recenti obiettivi delle spie cinesi includevano Boeing, General Electric Aviation e T-Mobile, anche se non e' chiaro se i tentativi di hacking abbiano avuto successo. I recenti attacchi iraniani a banche, imprese e agenzie governative statunitensi sono stati piu' estesi di quanto riportato in precedenza e hanno riguardato dozzine di aziende e piu' agenzie Usa. Funzionari dell'intelligence hanno anche riferito al quotidiano che un accordo del 2015 tra l'ex presidente Barack Obama e il presidente cinese Xi Jinping intendeva porre fine all'hacking dei segreti commerciali che sembra essere stato ''cancellato ufficiosamente'' dal momento che l'hacking cinese ''e' tornato ai livelli precedenti''. Secondo Joel Brenner, un esperto di controspionaggio, ''il cyber e' uno dei modi in cui gli avversari possono attaccarci e vendicarci in modo efficace e malvagio mantenendosi ben al di sotto del limite di un attacco armato o delle leggi di guerra'', ha dichiarato.