LOMBARDIA: MODA VALE 35 MLD

martedì 19 febbraio 2019MILANO - Un giro d'affari di oltre 35 miliardi di euro (dei 110 complessivi generati dal comparto in Italia, che valgono il 4% del Pil); oltre 34.000 imprese attive e 230.000 addetti. E per il comparto design un'impresa italiana su quattro risulta insediata in Lombardia, dove sono circa 10.000 gli studenti iscritti alle scuole specializzate del settore. E' la moda, che vede Milano regina incontrastata del nostro Paese: pesa infatti il 5% del totale nazionale per addetti ed e' prima in Italia con oltre 21 miliardi di euro di giro d'affari, pari al 20% del totale. In Italia il settore conta 224.000 imprese con 846.000 addetti e un business di circa 110 miliardi. Oltre 82.000 imprese sono del settore manifatturiero tra tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature; 18.000 si occupano di design e oltre 120.000 di commercio. Questi i dati che emergono dall'approfondimento settimanale di #LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it ''Numeri - ha commentato l'assessore alla Moda, Turismo e Marketing territoriale, Lara Magoni - che testimoniano l'eccellenza di un territorio, la Lombardia, in settori vitali come la moda e il design. Una leadership, quella lombarda, certificata dal valore artigiano delle nostre creazioni: la cura della tradizione, con l'attenzione al particolare e la continua ricerca nelle forme e nei materiali, insieme alla spinta verso l'innovazione, sono la ricetta vincente per la competitivita' lombarda e nazionale''.