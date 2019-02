TRUMP CONTRO TAV CALIFORNIA

martedì 19 febbraio 2019Il presidente americano, Donald Trump, attacca gli Stati che hanno fatto ricorso contro la dichiarazione di emergenza nazionale per la costruzione del Muro al confine con il Messico. In particolare a finire nel mirino del capo della Casa Bianca e' il nono distretto della California, dove sono state depositati i ricorsi. ''Come avevo previsto, 16 citta' (sic), guidate per lo piu' da Democratici per i Confini Aperti e dalla Sinistra Radicale, hanno intentato una causa, ovviamente, nel nono distretto! La California, lo Stato che ha sprecato miliardi di dollari nel treno ad alta velocita' fuori controllo, senza speranza di completamento, pare essere al comando'', ha scritto Trump in un tweet. Il fallito progetto del treno alta velocita' in California, dove i superamenti dei costi stanno diventando un record mondiale, e' centinaia di volte piu' costoso del muro di cui c'e' un disperato bisogno!'', ha aggiunto il capo della Casa Bianca. E' stata una coalizione di 16 Stati Usa guidata dalla California a fare ricorso contro la decisione di Trump di dichiarare l'emergenza nazionale per costruire il Muro al confine con il Messico e ottenere cosi' i fondi che gli sono stati negati dal Congresso. Il ricorso, che era stato preannunciato dal procuratore generale della California, Xavier Becerra, mette in discussione la legalita' dell'azione di Trump. Nel ricorso, depositato presso il tribunale federale distrettuale di San Francisco, si sostiene che il presidente non ha il potere di dirottare i fondi per costruire il Muro perche' e' il Congresso a dover decidere sulle spese.