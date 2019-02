AVVOLTOI FMI SULL'ITALIA

martedì 19 febbraio 2019BERLINO - Per alcuni esperti di finanza, una nuovo taglio del rating di credito dei titoli di Stato italiani e' ''inevitabile''. E' quanto sostiene oggi il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allegemeine Zeitung''. ''I rischi sono seri, le previsioni attuali sull'economia dell'Italia sono troppo ottimistiche'', afferma,tra gli altri, Lorenzo Codogno, docente alla London School of Economics e fondatore di LC Macro Advisors, societa' di consulenza con sede a Londra. Codogno basa la sua analisi personali sul rallentamento dell'economia mondiale e sul fatto che l'Ue ''non ha margini di manovra nella politica monetaria o di bilancio per rispondere a una crisi''. In questa situazione, ''l'Italia potrebbe divenire il catalizzatore della turbolenza sui mercati finanziari'', ha recentemente affermato l'Fmi, duramente contestato dal governo italiano. Secondo l'Fmi, ''in questa situazione, un eventuale taglio del merito di credito dei titoli di Stato italiani diviene decisivo perche' i mercati internazionali potrebbero rifuggire dal rischio''. Per Codogno, il prossimo taglio del rating di credito dei titoli italiani e' ''imminente''. Oltre alla scarsa crescita, governo italiano fronteggia, infatti, ''difficolta' insormontabili nei bilanci per il 2020 e il 2021''. Per esempio, vi e' ''l'aumento dell'Iva da 23 miliardi di euro nel 2020 a 28 miliardi di euro nel 2021 necessario a ridurre il deficit, a meno che non vengano apportate drastiche correzioni di bilancio''. Inoltre, l'impegno del governo a ridurre il debito pubblico dell'1 per cento con le privatizzazioni non e' al momento credibile, data l'attuale tendenza a un maggiore intervento dello Stato nell'economia'' che si osserva in Italia.