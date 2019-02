SOFFERENZE BANCARIE -66%

martedì 19 febbraio 2019Con un nuovo e consistente calo a dicembre, le sofferenze nette delle banche italiane sono calate ai minimi da quasi 9 anni. Secondo il rapporto mensile dell'Abi, si sono attestate complessivamente a 29,549 miliardi di euro, a fronte di 38,269 miliardi registrati nel mese precedente e più che dimezzate rispetto ai 64,085 miliardi del dicembre 2018. Secondo l'Associazione bancaria italiana per trovare un valore più basso su questa voce - che rappresenta le sofferenze sui prestiti erogati al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche con risorse proprie - bisogna risalire al maggio del 2010 (quando le sofferenze nette si attestarono a 29,3 miliardi). Il calo appare ancor più accentuato nel paragone con i valori di due anni prima: le sofferenze nette sono diminuite di 57,3 miliardi, un meno 66%: in pratica si sono ridotte dei due terzi. Il picco più recente di questa voce è del novembre 2015, a 88,8 miliardi e da allora la riduzione è di oltre 59 miliardi. La flessione trova riscontro anche nell'incidenza delle sofferenze nette rispetto al totale degli impieghi delle banche: a dicembre è scesa all'1,72 per cento, dal 2,22 per cento di novembre e a fronte di un 3,70 per cento nel dicembre del 2018. Si tratta, secondo l'Abi, del valore più contenuto dal luglio del 2010. Nel dicembre del 2016 questa voce si attestava al 4,89 per cento.