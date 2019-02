BUNDESBANK:RECESSIONE? NO...

lunedì 18 febbraio 2019BERLINO - L'economia tedesca ha fatto registrare un chiaro rallentamento nel corso degli ultimi mesi ma non vi sono segnali che questo rallentamento si stia tramutando in una recessione vera e propria. E' quanto scrivono gli esperti della Bundesbank nel bollettino mensile pubblicato questa mattina in cui si sottolinea come le strozzature che hanno pesato sulla produzione negli ultimi mesi del 2018 - in particolare lo stallo del settore auto dopo l'introduzione dei nuovi standard sulle emissioni di gas nocivi - stanno gradualmente scemando e il mercato del lavoro rimane solido. Alla fine del 2018 l'economia tedesca, la piu' grande del continente, ha evitato per poco una recessione risentendo anche delle tensioni commerciali a livello globale e la Bundesbank ritiene che la crescita sia rimasta debole anche in questo avvio di 2019 pagando lo scotto di un basso livello di fiducia fra le aziende per diversi elementi di incertezza, fra cui la Brexit e il commercio globale. La Bundesbank tuttavia sottolinea come ''non ci sono segnali che il rallentamento sia stia tramutando in una recessione''.