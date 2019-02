UN SALAFITA TRA GILET GIALLI

lunedì 18 febbraio 2019PARIGI - Il più facinoroso tra gli individui che sabato scorso hanno aggredito con insulti antisemiti il filosofo francese Alain Finkielkraut, durante la manifestazione dei gilet gialli, è noto alle autorità per la sua appartenenza al movimento salafita, corrente terroristica dell'estremismo islamico. E' quanto riporta oggi l'emittente BFMTV. L'uomo con la barba e il gilet giallo che, insieme ad altri, ha urlato ''grande merda sionista'', ''noi siamo il popolo'' e ''la Francia è nostra'' alla volta del filofoso, è stato subito identificato dalle autorità; non vive a Parigi ed è conosciuto da alcuni gilet gialli per la sua veemenza, ma è sostanzialmente estraneo ai gilet gialli. Secondo l'emittente, nonostante la sua nota appartenenza al movimento estremista islamico salafita, l'uomo non risulta schedato dall'antiterrosimo con la ''fiche S'', ossia come potenzialmente pericoloso per la sicurezza dello Stato. La procura di Parigi ha annunciato ieri l'avvio di un'inchiesta per ''ingiuria pubblica a causa dell'origine, dell'etnia, della nazione, della razza o della religione, attraverso parole, scritti, immagini o mezzi di comunicazione elettronica''. Gli inquirenti stanno ora cercando di identificare le altre persone che hanno insultato Finkielkraut attraverso i filmati pubblicati sui social media. Anche se è principalmente costui, il responsabile dell'aggressione verbale.