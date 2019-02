UE: L'ASSE PPE-S&D E' FINITO

lunedì 18 febbraio 2019BRUXELLES - Con le elezioni di maggio 2019, già ora sulla base dei primi sondaggi e proiezioni di Eurostat e dei centri d'indagine demoscopica del parlamento Ue, i Popolari e Socialisti non avranno più la maggioranza dei seggi alla prossima Eurocamera, dopo il voto, per la prima volta nella storia di questa istituzione sovranazionale. Lo dicono le prime proiezioni raccolte dal Parlamento Ue, basate su dati nazionali. Il Ppe scenderebbe dagli attuali 217 seggi a 183, i Socialisti (S&D) da 186 a 135, i Conservatori (Ecr) da 75 a 51, i Verdi da 52 a 45. Salgono i Liberali da 68 a 75, l'Efdd (dove c'e' M5S) da 41 a 43, l'Enf (dove c'e' la Lega) da 37 a 59. Nelle proiezioni i partiti nazionali sono assegnati nei gruppi politici esistenti. Tutti i nuovi partiti e movimenti politici che non hanno ancora dichiarato ufficialmente le loro intenzioni sono classificati come ''altri''. Le proiezioni delle attuali preferenze di voto nell'Ue a 27 sulla composizione del Parlamento dopo la Brexit mostrano un emiciclo politicamente piu' frammentato che mai. Il prossimo Parlamento avra' meno deputati (705) rispetto a quello uscente (751) data la definitiva assenza dei parlamentari britannici. Nel loro insieme, le forze politiche nazionaliste e sovraniste raccoglieranno, sulla base di questi dati, 153 seggi, diventando la seconda formazione, prima dei Socialisti, scalzati al terzo posto.