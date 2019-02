SALVINI: GOVERNO NON RISCHIA

lunedì 18 febbraio 2019''Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada''. In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si mostra convinto della tenuta del governo gialloverde davanti al caso Diciotti. Oggi sulla piattaforma Rousseau si terrà il voto - slittato di un'ora secondo quanto annunciato sul blog delle Stelle - della base M5s sull'autorizzazione a procedere o meno verso il ministro dell'Interno per sequestro di persona. Conte e Di Maio indagati? ''È la conferma che abbiamo agito tutti insieme - risponde Salvini - io mi auguro che anche loro si avvalgano del giudizio parlamentare'' perché ''sarebbe assurdo se ci fossero due trattamenti distinti per il ministro dell'Interno, da una parte, e per il premier e l'altro vicepremier, dall'altra. Certo, se aprono inchieste per accuse così, si vede che le procure ne hanno di tempo a disposizione''. ''Luigi - rivela - da subito mi ha detto: 'Matteo stai tranquillo, il governo siamo tutti noi, abbiamo agito insieme, in maniera limpida e responsabile'. Per me conta quello''. Salvini non teme la base dei Cinque Stelle: ''Io preferisco la giuria popolare, piuttosto che le giurie di qualità che truccano i risultati, come a Sanremo'', afferma con ironia e aggiunge: ''Spero ci sia trasparenza''.