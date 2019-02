CROLLO VENDITE AUTO IN CINA

lunedì 18 febbraio 2019PECHINO - Le vendite di autoveicoli in Cina sono diminuite del 15,8 per cento anno su anno a gennaio 2019. E' quanto rivelato oggi dai dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam) secondo cui nel primo mese dell'anno, le vendite totali di auto sono scese a 2,37 milioni di unita', segnando il settimo mese consecutivo di calo nel paese. I peggiori cali delle vendite sono stati registrati nel segmento dei veicoli passeggeri, che rappresenta la stragrande maggioranza delle vendite totali di autoveicoli. Secondo il Caam, a gennaio, le vendite di autovetture sono diminuite del 17,7 per cento su base annua a 2,02 milioni di unita', dopo il 15,8 per cento a dicembre e il calo del 16,1 per cento a novembre 2018. Sempre secondo i dati, il mercato automobilistico cinese ha registrato una crescita negativa nel 2018, con vendite totali in calo del 2,8 per cento su base annua. Cio' ha seguito una crescita anno su anno del 3,4 per cento nel 2017 e un aumento del 13,65 per cento nel 2016. ''Il raffreddamento delle vendite di auto e' diventato un fattore importante nel trascinare la crescita dei consumi'', ha detto Liu Yunan, funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). Nel 2018, le vendite al dettaglio totali sono cresciute del 9 per cento su base annua, ma secondo Liu ci sono state alcune ''fluttuazioni'' nel ritmo di crescita. Il 29 gennaio, la Ndrc, insieme ad altre nove agenzie, ha pubblicato una serie di misure politiche per aumentare i consumi, tra cui diverse volte ad aumentare le vendite di automobili. Tra gli altri, le agenzie hanno chiesto di eliminare rapidamente i vecchi veicoli e ottimizzare i sussidi per i veicoli ''green''.