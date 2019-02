CUORE ARTIFICIALE WIRELESS

lunedì 18 febbraio 2019Un cuore artificiale senza cavi e batterie esterne, ma capace di alimentarsi in modalità 'wireless', è stato impiantato per la prima volta al mondo su due pazienti ad Astana in Kazakistan da un'équipe internazionale alla quale ha partecipato Massimo Massetti, direttore Area cardiologica Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma e ordinario di Cardiochirurgia all'Università Cattolica, insieme ai colleghi Yury Pya di Astana e Ivan Netuka di Praga. Secondo i risultati della sperimentazione clinica, appena pubblicati sulla rivista americana 'Journal of Heart and Lung Transplantation', ''il dispositivo è risultato sicuro, con riduzione del rischio di infezioni, e ha un'autonomia di circa 8 ore''. ''I pazienti che sono in lista per trapianto cardiaco o coloro che ne sono esclusi per una qualsiasi causa - afferma Massetti - potranno sperare in una vita pressoché normale senza il legame del cuore artificiale con le batterie esterne e con un rischio di infezioni significativamente ridotto''. Il nuovo cuore artificiale parziale, 'Fivad', tra alcuni mesi dovrebbe approdare in Italia ''Il dispositivo - spiegano dal Gemelli - si ricarica in modo wireless (senza fili) attraverso una cintura indossabile che invia la corrente al dispositivo dentro il torace del malato. I pazienti hanno 51 e 24 anni e soffrivano di una insufficienza cardiaca terminale. Gli interventi sono stati eseguiti nell'ambito di un progetto scientifico denominato Fivad, che è stato condotto con un gruppo di ricercatori internazionali. Il progetto ha seguito tutte le tappe da quelle in vitro, poi la sperimentazione animale e solo alla fine, e dopo aver dimostrato efficacia e sicurezza, gli interventi.