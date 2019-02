MI5: 5G HUAWEI E' GESTIBILE

lunedì 18 febbraio 2019LONDRA - L'intelligence britannica ritiene di poter limitare i rischi legati all'uso della tecnologia 5G del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. E' quanto riporta oggi il Financial Times, riferendo sulle conclusioni raggiunte dall'intelligence per la cyber sicurezza, non ancora rese pubbliche, che peseranno sulla decisione che il governo dovrebbe adottare su Huawei tra marzo e aprile. Le conclusioni dell'intelligence britannica rappresentano un duro colpo per Washington, impegnata a convincere i Paesi europei a tenere fuori Huawei dalla costituzione delle reti 5G di ultima generazione, convinta che agisca come agente di spionaggio della Cina. Secondo una fonte interpellata dal Ft, la conclusione dell'intelligence britannica può ''avere molto peso'' nel dibattito europeo, dal momento che Londra ha accesso a dati sensibili dell'intelligence Usa in quanto membo dell'alleanza Five Eyes (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti).