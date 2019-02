OGGI E' IL PECORINO DAY

domenica 17 febbraio 2019Addio ad un milione di pecore negli ultimi dieci anni in Italia dove la crisi in atto rischia di decimare irrimediabilmente gli allevamenti sopravvissuti che svolgono un ruolo insostituibile per l'economia, il turismo, l'ambiente e la stabilita' sociale del territorio. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo ''pecorino day'' per sostenere i pastori ed il loro lavoro in un momento di grande difficolta' con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori e degli allevatori di Campagna Amica in tutta Italia, con degustazioni guidate, presentazione dei prodotti salvati dall'estinzione e preparazione di ricette ''in diretta'' dagli agrichef, i cuochi contadini, da Roma a Vicenza, da Torino a Napoli, da Lecce a Reggio Calabria ma anche a Trapani e a Catania (programma su www.campagnamica.it). Una iniziativa - sottolinea la Coldiretti - per salvare le 6,2 milioni di pecore sopravvissute in Italia e dare un futuro ad un mestiere antico ricco di tradizione che consente anche la salvaguardia di razze in via di estinzione e vantaggio della biodiversita' del territorio. Dal latte di pecora si ottengono in Italia - continua la Coldiretti - circa 60 milioni di chili di formaggi pecorini dei quali oltre la meta' a denominazione di origine (Dop). Nella produzione Made in Italy a denominazione di origine a fare la parte del leone - continua la Coldiretti - e' il Pecorino Romano Dop, ma hanno ottenuto la protezione comunitaria come denominazioni di origine anche il pecorino Sardo, il Siciliano, il Crotonese il Toscano, quello di Filiano, di Picinisco, delle Balze volterrane oltre al Fiore Sardo, al Canestrato Pugliese, al Canestrato di Moliterno.