ZAIA: AUTONOMIA O ECATOMBE

domenica 17 febbraio 2019''Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. Il lavoro lo abbiamo gia' fatto noi, gratuitamente''. Cosi', in un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia. ''Se c'e' tanta paura rispetto a quello che stiamo facendo, si dia la possibilita' a tutti di fare la stessa cosa. Poi ciascuna Regione scegliera': a me interessa questo, io sono a posto cosi'. In Costituzione - spiega - non c'e' scritto che il governo non puo' offrire una cosa del genere. Cosi' vedremo tutti i governatori: se un presidente fa una battaglia perche' una Regione non abbia un'autonomia, o perche' la sua Regione non ce l'abbia, certifica che l'unica prospettiva e' la suddivisione del malessere''. Secondo Zaia ''stiamo facendo esattamente quanto e' scritto in Costituzione. Per la precisione, abbiamo agito sulla base della riforma del Titolo V voluta nel 2001 dal Pd. Eppure, leggiamo che il rispettare la Costituzione e' un atto di secessionismo. Vuol dire che qualcuno non e' connesso con il suo cervello''. Inoltre, ''nessuno - aggiunge - vuole impedire al Parlamento di esprimersi. Io trovo che sia assolutamente legittimo che se ne discuta. Fermo restando che la Costituzione e' chiara: firma dell'intesa tra premier e governatore, approvazione dell'intesa in Parlamento. Con un si' o un no. Non lo dice Luca Zaia''. ''Io ho fiducia in Matteo Salvini, penso che sia l'unico che in questa fase possa trovare la sintesi con Luigi Di Maio. Per noi, non approvare l'autonomia sarebbe un'ecatombe istituzionale e politica. Per i 5 stelle sarebbe il sancire che le Nugnes e De Falco dettano la linea. Ma io sono per la linea di Di Maio, non di questi''