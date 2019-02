ASSALTO AL GOVERNO

domenica 17 febbraio 2019Il premier Giuseppe Conte, il viceppremier leader M5s Luigi Di Maio e il ministro pentastellato per le Infrastrutture Danilo Toninelli sono indagati dalla Procura di Catania, a seguito della memoria trasmessa alla Giunta per le immunità del Senato che martedì prossimo è chiamata a decidere la proposta da presentare in aula sulla richiesta di autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti del vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, leader della Lega, per la vicenda dell'a lungo mancato sbarco dei naufraghi migranti soccorsi dalla nave Diciotti la scorsa estate. Conte Di Maio e Toninelli nella memoria trasmessa alla Giunta hanno infatti sottolineato la condivisione politica da parte dell'intero Governo della linea anti-sbarco costata a Salvini l'incriminazione da parte del Tribunale dei ministri, a dispetto dell'archiviazione che invece era stata proposta dalla Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro. Motivo per il quale il presidente Fi della Giunta del Senato Maurizio Gasparri ha trasmesso la memoria alla Procura di Catania che ora come atto dovuto ha iscritto i tre firmatsari nel registro, apprestandosi però a chiedere l'archiviazione avando giù fatto lo stesso per Salvini. Il punto però, come spiega il Corriere della Sera che dà notizia dell' avvenuta iscrizione di premier vicepremier M5s e Toninelli nel registro da parte di Zuccaro, è che se anche il Tribunale dei ministri non cambiasse opinione, la Giunta immunità del Senato che martedì voterà la sua proposta per Salvini presto potrebbe essere chiamata a esprimersi nuovamente sul premier Conte (che non è parlamentare e per tanto viene giudicato per i reati ministeriaii dal Senato.