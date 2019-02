SALA STUDI LA COSTITUZIONE

sabato 16 febbraio 2019Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ''dovrebbe leggersi con piu' attenzione l'articolo 8, uno di quelli compresi nell'elenco dei Principi Fondamentali, dove si precisa che 'Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano'''. Lo ha dichiarato in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera, commentando le ultime dichiarazioni del primo cittadino in merito alla liberta' di culto a Milano. MILANO - ''Non avere la minima trasparenza sulla provenienza dei fondi qatarioti o sauditi con cui gli islamici a Milano (o fino a due anni fa nella vicina Sesto San Giovanni) vogliono costruire maxi moschee non contrasta con il nostro ordinamento giuridico? - chiede nella nota Grimoldi - Non sapere che sono gli imam, da dove provengono, che preparazione hanno e cosa predicano nei loro sermoni in arabo non contrasta con il nostro ordinamento, per banali ragioni di sicurezza?''. ''Verrebbe poi da aggiungere che nessuna comunita' islamica milanese o lombarda ha condannato verbalmente il massacro di Sana Cheema in Pakistan e l'assoluzione dei suoi assassini, dimostrando solidarieta' e vicinanza ad uno Stato fondamentalista che non rispetta i piu' basilari diritti umani e anche questo contrasta con il nostro ordinamento giuridico - ha concluso Grimoldi - Comunque ci fa piacere che Sala almeno riconosca che i milanesi non vogliono moschee a Milano, almeno per una volta tanto anche lui riconosce la realta'''.