GILET GIALLI: INSURREZIONE

sabato 16 febbraio 2019PARIGI - Tornano in piazza i gilet gialli per quello che sara' un week end particolarmente intenso, che coincide con il terzo mese di attivita' del movimento che sta infiammando la Francia. Per oggi, riferiscono i media francesi, sono in programma una dozzina di eventi di protesta (siamo all'atto XIV) e per la prima volta, in occasione della ricorrenza, il movimento scendera' in strada A Parigi sono stati organizzati eventi in diversi punti della citta': sui social il movimento esorta all'''insurrezione'' e a boccare ''per piu' tempo possibile'' Place de l'E'toile, dove si trova l'Arco di Trionfo, alla fine degli Champs Elysees. Per domani e' in programma una manifestazione definita ''pacifica'' con un corteo che dagli Champs Elysees si snodera' fino alla Torre Eiffel. Secondo le autorita', nelle ultime settimane i numeri delle proteste sono stati inferiori ai 290 mila partecipanti (in tutto il Paese) al primo atto della protesta. Secondo il ministero dell'Interno il 9 febbraio sono scesi in strada 51.400 manifestanti, a fronte degli 84.000 del 12 gennaio. Dati non confermati dai gilet gialli, secondo i quali alle manifestazioni di sabato scorso hanno partecipato 118.200 persone. anche domani, a tre mesi esatti dalla prima manifestazione del 17 novembre.