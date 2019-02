FONTANA: NO MODICA QUANTITA'

sabato 16 febbraio 2019''L'idea e' quella di ripensare profondamente il sistema della prevenzione e dell'assistenza. Ma anche rivedere norme come la ''modica quantita''': da un lato fa pensare che ci sia una quantita' ammissibile, dall'altra impedisce di togliere gli spacciatori dalle strade''. Lo dice al Corriere della Sera il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, a proposito del problema della droga. ''E' importante - spiega - che la questione torni al centro dopo che per anni e' sembrato che fosse superata. Il mio primo atto pubblico e' stata una visita a San Patrignano''. ''Anche la cannabis - aggiunge Fontana - e' un problema diverso dal passato'' perche', ''ha causato un grande aumento delle richieste di trattamento presso i SerD, degli accessi ai pronto soccorso per intossicazione acuta, dei ricoveri nelle Comunita' a causa della forte concentrazione del principio attivo contenuto''. Alla domanda se la risposta sul territorio non sia debole e inadeguata ai nuovi consumi, il ministro risponde: ''Sul territorio i servizi sono differenziati, dipendono dalle politiche regionali, e alcune Regioni investono troppo poco. Da parte degli operatori, delle comunita' e del volontariato, mi segnalano gravi difficolta' e carenze di risorse''. ''I SerD - spiega ancora - vanno aggiornati per affrontare tutte le forme di dipendenza: abbiamo istituito un fondo per la Prevenzione della Dipendenza di 7 milioni di euro. Forse non riusciremo a coprire tutti i bisogni ma almeno faremo ripartire gli interventi sul territorio''.