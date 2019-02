IL LAMENTO DELLE PREFICHE

venerdì 15 febbraio 2019Negli ultimi quattro mesi l'Italia ha respinto un numero record di richieste di asilo, ben 24.800: lo riporta oggi venerdi' 15 febbraio il quotidiano progressista britannico ''The Guardian'', citando i dati diffusi ieri giovedi' 14 dal ''think-tank'' Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) sulla base dell'analisi dei documenti del ministero degli Interni. Nell'articolo il corrispondente da Palermo del giornale, Lorenzo Tondo, sottolinea come il dato dei respingimenti da ottobre 2018 alla fine di gennaio 2019 sia del 25% superiore ai quattro mesi precedenti a partire dall'inizio dello scorso giugno, quando si e' insediato a Roma l'attuale governo populista di destra formato dalla coalizione tra il Movimento 5 stelle e la Lega, partito di destra guidato da Matteo Salvini. E sostiene che questi numeri siano quindi il risultato dell'applicazione della nuova legge italiana sull'immigrazione nota appunto come ''decreto Salvini'', dal nome del ministro dell'Interno e leader della Lega che l'ha fortemente voluta. Il decreto, scrive Lorenzo Tondo, sospende il processo di richiesta di asilo per quegli individui considerati come ''socialmente pericolosi'' e ritira il permesso di restare in Italia anche a coloro ai quali e' stato negato lo status di rifugiato ma che non sono in grado di tornare in patria. Dallo scorso mese di ottobre, riassume il Guardian, la ''protezione umanitaria'' e' stata cosi' rifiutata ad oltre 7 mila migranti: nello scorso mese di gennaio questa protezione e' stata riconosciuta in soli 150 casi, con un drastico calo rispetto ai 2.091 casi riconosciuti nel corrispondente mese del 2018. Tutto cio', accusa il giornale britannico, è ''gravissimo''.