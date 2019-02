SOCIALDEMOCRATICI CROLLANO

venerdì 15 febbraio 2019BERLINO - Aumento dell'indennita' di disoccupazione, del salario minimo e pensione di base incontrano il favore dell'82 per cento dei tedeschi: e' quanto emerge da un sondaggio riportato dal quotidiano tedesco ''Die Welt''. Le politiche prospettate dall'Spd incontrano tuttavia un forte ostacolo nell'opposizione di Cdu/Csu. Eppure, nonostante il largo consenso degli intervistati, le previsioni per le prossime elezioni europee di maggio non rispecchiano lo stesso favore. L'Spd ha infatti perso quasi dieci punti rispetto al risultato del 2014 (27,3 percento) registrando a malapena il 18 per cento, ma credibilmente oterrà al massimo il 15%. Tra le misure piu' popolari proposte proprio dall'Spd, secondo i dati del quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', quella di una pensione di base per i lavoratori a basso reddito ha incontrato il favore del 67 per cento degli intervistati, mentre l'80 per cento approva l'aumento del salario minimo da 9,19 a 12 euro l'ora. Infine, l'82 per cento degli intervistati sostiene l'estensione della durata delle indennita' di disoccupazione. Eppure, solo il 31 approva in pieno il lavoro del governo, contro un 68 per cento che si dichiara ''piu' o meno'' soddisfatto. Come ricorda il quotidiano tedesco ''Sueddeutsche Zeitung'', quello sulle pensioni minime e' un dibattito di lunga data. La cancelliera Angela Markel vi lavora dal 2013, ma in Germania si parla di riforma del sistema pensionistico gia' dall'inizio degli anni Novanta. REsta il fatto che se si dovesse ricorrere alle elezioni anticipate, dopo le europee, difficilmente l'alleanza attuale Cdu-Spd avrà i voti per farlo.