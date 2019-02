AUTONOMIA: CORSA FINALE

giovedì 14 febbraio 2019MILANO - Ticket sanitari, valutazioni d'impatto ambientale e bonifiche, infrastrutture e regionalizzazione delle soprintendenze. Sono le competenze reclamate dalla Regione Lombardia nell'ambito della trattativa per l'Autonomia sulle quali sono piu' focalizzate le discussioni con il Governo. Le richieste della regione guidata da Attilio Fontana riguardano tutte le 23 materie trasferibili dallo Stato alle Regioni secondo l'articolo 116 delle Costituzione. In materia di istruzione - in base a una bozza di lavoro attuale - alla Lombardia sara' trasferita tra l'altro la disciplina dell'organizzazione e delle modalita' di valutazione del sistema educativo, la programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e la definizione del fabbisogno regionale del personale, con la facolta' per la Regione di bandire concorsi per reperire insegnanti e altro organico. Dirigenti, docenti e altre figure gia' in servizio avranno inoltre la facolta' di passare da dipendenti statali a regionali. Mentre con la Lombardia si discute, con il Veneto si è vicini alla firma: ''La norma finanziaria, cosi' come e' stata discussa ieri per noi va bene''. Lo ha precisato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando della bozza di intesa sull'autonomia che verra' discussa stasera dal Governo. ''Si parte dalla spesa storica - ha aggiunto - che verra' superata nel giro di tre/cinque anni, con la norma finanziaria scritta ieri. Dopo il primo anno di avvio si arrivera' alla media nazionale''. Per quanto riguarda la sottoscrizione dell'intesa, ''la data del 15 febbraio come ipotizzata dal premier Conte - ha precisato Zaia - prevedeva la chiusura dei tavoli tecnici, ed e' esattamente quello che e' avvenuto''.