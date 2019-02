SPAGNA:ELEZIONI 14-28 APRILE

giovedì 14 febbraio 2019MADRID - Il primo esperimento di governo nato da una mozione di sfiducia e' fallito nello stesso luogo in cui e' iniziato: il Parlamento. Come preannunciato, la legge di bilancio promossa dal governo di minoranza socialista e' stata rigettata ieri, 13 febbraio, dal voto compatto del Partito popolare, di Ciudadanos e degli indipendentisti catalani di Erc e PdeCat. L'amara sconfitta, che il primo ministro Pedro Sanchez aveva sperato fino all'ultimo momento di evitare dopo le concessioni, soprattutto economiche, fatte ai secessionisti, apre ora le porte alle elezioni anticipate. Secondo quanto si apprende, sul tavolo ci sarebbero diverse date ma quella del 28 aprile sarebbe la piu' probabile, insieme a quella del 14 aprile. Ad ogni modo, il nodo sara' sciolto da Sanchez, l'unico che puo' materialmente annunciare la fine della legislatura, a margine del prossimo Consiglio dei ministri, previsto per domani, 15 febbraio. Secondo ''El Pais'', la parola fine sul governo Sanchez e' stata scritta lo scorso 21 luglio quando a Barcellona l'ex presidente catalano Carles Puigdemont e' riuscito a riprendere il controllo del PdeCat, cacciando Marta Pascal, un personaggio chiave per i negoziati con il governo. Senza la sua influenza, Puigdemont e' quindi riuscito a spingere l'intera formazione a respingere tutti i punti della finanziaria, impedendo cosi' alla minoranza di portare a casa la misura. Erc e PdeCat avevano chiesto al governo di concedere alla Catalogna il diritto all'autodeterminazione e a un secondo referendum sull'indipendenza in cambio del via libera al bilancio, una concessione inaccettabile anche per il ''piu' accondiscendente'' esecutivo socialista.