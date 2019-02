LATTE: 0,6 EURO LITRO? FOLLE

giovedì 14 febbraio 2019''Oggi pomeriggio saro' al ministero a oltranza, fino a che non si trova una soluzione, con tutte le parti interessate, quindi i pastori, gli imprenditori, i consorzi, le cooperative, gli industriali, i rappresentanti del territorio''. Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, lo dice a proposito delle proteste dei pastori sardi ridotti alla fame dalle quotazioni irrisorie del latte. ''Conto che si torni alla normalita' il prima possibile, garantendo chi produce, chi munge, quindi il prezzo del latte non puo' essere di 60 centesimi al litro- dice Salvini- Bisogna verificare che il prodotto consumato in Italia e spacciato come italiano sia davvero italiano e non arrivi dall'estero come purtroppo accade''. Ancora, ''bisogna verificare che chi deve controllare controlli perche' c'e' un eccesso di produzione'', prosegue il vicepresidente del Consiglio. ''Spero che sara' un bellissimo San Valentino, e' un problema che si protrae da tanti anni, io l'ho preso in mano da due giorni'', conclude, ''certo e' che se qualcuno si fosse mosso prima oggi non saremmo in questa situazione''.